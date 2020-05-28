ЛГБТ-парад Киев-Прайд перенесли в онлайн

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Организация KyivPrive,
которая традиционно проводит ежегодные ЛГБТ-парады Киев-Прайд, сообщила о
переносе мероприятия в 2020 году в онлайн из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили на официальном сайте KyivPride.
ПрайдМесяц и Марш Равенства пройдут в онлайн-формате. Ранее
главное ЛГБТ-событие в Украине планировали проводить в течение месяца с 17 мая
до 21 июня. Завершиться ПрайдМесяц должен был традиционным Маршем Равенства в
центре Киева в воскресенье, 21 июня.
Теперь все мероприятия переносятся в онлайн и получили
соответствующее название ПрайдОнлайн. В течение всего месяца с 6 июня каждую
субботу и воскресенье в социальных сетях КиевПрайда будет серия
онлайн-мероприятий по теме ЛГБТ и прайд-движения в Украине в частности и мире в
целом.
Мероприятие закончится 27 июня большим количеством событий о
ночной культуре и вечеринкой PrideParty
в интернете.
Как сообщал портал "Комментарии", главное ЛГБТ-событие в
Украине "КиевПрайд" будет длиться целый месяц в 2020 году.
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