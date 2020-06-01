"Укрзализныця" открывает плацкарты и вводит ограничения

ПАО "Укрзализныця" заявила о готовности запуска вагонов-плацкартов для пассажиров, которые не имеют материальной возможности даже в условии эпидемиологических ограничений приобрести билет в купе и СВ-вагоны. Об этом государственная железная дорога сообщила на своей странице в Facebook.

Так, согласно информации от пресс-службы Министерства инфраструктуры, с 1 июня открывается продажа билетов на 20 вагонов плацкарта по четырем популярным направлениям из столицы: Киев - Ковель, Киев - Константиновка, Киев - Мариуполь и Киев - Херсон.

Все вагоны будут заполняться только на 50%, а пассажиры и сотрудники "Укрзализныци" обязуются носить защитные средства во время всего времени маршрута.

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место". - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПАО "Укрзализныця" расширила перечень продажи билеты по внутренним железнодорожным направлениям.





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