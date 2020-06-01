kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.06.2020

BTC/USD

10156.02

ETH/USD

247.18

LTC/USD

48.20

НБУ 02.06.2020

USD/UAH

27.00

EUR/UAH

30.00

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество права человека "Укрзализныця" открывает плацкарты и вводит ограничения
commentss НОВОСТИ Все новости

"Укрзализныця" открывает плацкарты и вводит ограничения

ПАО "Укрзализныця" присоединит к курсирующим поездам вагоны-плацкарты для возможности бюджетных поездок

1 июня 2020, 18:50 comments523
Автор:

Екатерина Белоброва

"Укрзализныця" открывает плацкарты и вводит ограничения

ПАО "Укрзализныця" заявила о готовности запуска вагонов-плацкартов для пассажиров, которые не имеют материальной возможности даже в условии эпидемиологических ограничений приобрести билет в купе и СВ-вагоны. Об этом государственная железная дорога сообщила на своей странице в Facebook.

Так, согласно информации от пресс-службы Министерства инфраструктуры, с 1 июня открывается продажа билетов на 20 вагонов плацкарта по четырем популярным направлениям из столицы: Киев - Ковель, Киев - Константиновка, Киев - Мариуполь и Киев - Херсон.

Все вагоны будут заполняться только на 50%, а пассажиры и сотрудники "Укрзализныци" обязуются носить защитные средства во время всего времени маршрута. 

"Мы пошли навстречу пассажирам, понимая, что не каждый может позволить себе оплатить поездку в вагоне купе или СВ. В продаже будут присутствовать билеты на два места в плацкарте из четырех слева и на одно боковое место". - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ПАО "Укрзализныця" расширила перечень продажи билеты по внутренним железнодорожным направлениям.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!