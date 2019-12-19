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"В мой банк играете?": возле суда по делу "ПриватБанка" двойник Коломойского устроил шоу

"Санта", который пародирует манеры олигарха, "обзывает" активистов и предлагает сгрузить содержимое карманов в его красный мешок

сегодня, 12:05
Автор:

• Елена Волкова

"Шо вы все тут собрались? Отдайте мой банк" - с такими словами на митинг у суда, где  рассматривали дело "ПриватБанка", вновь прибыл так называемый Санта-Клаус, внешне похожий на олигарха Игоря Коломойского. Мужчину весьма заинтересовала игра "Беня", придуманная активистами, во время которой они бросают дротики и получают шоколадные гривни. "В мой банк играете?" - задался вопросом "Санта" в образе Коломойского.

После игры "олигарх" начал знакомиться с активистами, именуя некоторых "гномом", "длинным" и "деточкой". Глядя на фотографии Игоря Коломойского на плакатах, его двойник посоветовал переделать некоторые: мол, эти снимки давно устарели. А очередной частью шоу стали вопросы к митингующим: мол, что у вас в карманах. Со словами "Зечем оно вам нужно" "Санта" предложил сгрузить телефоны и содержимое карманов в его красный мешок. Как передает корреспондент портала "Комментарии", представление с двойником Коломойского изрядно позабавило присутствующих, вызвав волну смеха.