Праздник приближается: пес устроил истерику из-за подарка на Рождество

В Сети появилось забавное видео, герой которого – пес Бэйли – требует свой рождественский презент. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ролик опубликовали Элисон Дир и ее дочь Даниэль из Великобритании. Пес породы венгерская выжла буквально устроил истерику перед праздничным носком с подарком, который приготовили на Рождество. Бэйли нетерпеливо подвывает и машет хвостом в ответ на просьбу хозяйки подождать Санта-Клауса. И чем больше Элисон просит своего питомца повременить, пока наступит праздник, тем более настойчиво пес требует отдать ему подарок.

Оказывается, традиция поздравлять шестилетнего Бэйли является ежегодной, но такую сцену он устроил впервые. В итоге, британки сняли носок и показали собаке, что подарка в нем пока нет.

Ранее мы сообщали о том, что в Великобритании лабрадор спас 36-летнюю Мию Эллери, которая упала с лестницы у себя дома. Женщина сильно повредила спину и не могла самостоятельно подняться. Единственное, что оставалось Мие, - звать на помощь, но ее криков никто не слышал, так как дочь была в наушниках. Тогда Эллери дала команду своей собаке по кличке Бентли привести дочь. Лабрадор побежал в гостиную и буквально стащил с девочки наушники. В результате, она тут же вызвала скорую помощь.