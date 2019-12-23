Видеофакт: на футболистов и болельщиков во время матча напал рой пчел

Вчера в Танзании во время футбольного матча Кубка независимости между клубами "Янга" и "Иринга Юнайтед" на поле произошел необычный случай. Второй тайм пришлось прервать из-за... роя пчел, которые обрушились на игроков.

Согласно видео, опубликованному Azam TV, футболисты обеих команд ни с того, ни с сего синхронно упали на газон. Оказалось, что на поле залетели пчелы, которые напали на игроков и зрителей. Кто-то поспешно ретировался со стадиона, другие же остались на поле, прикрывая лицо футболками. Боковой арбитр, который тоже сначала упал на траву, вскоре поднялся и от души рассмеялся над картиной побега футболистов и зрителей из-за атаки насекомых.

После инцидента "Янга" и "Иринга Юнайтед" продолжили матч. Победу "всухую" одержала первая команда, забив четыре гола.



Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые NASA задумались о возможности исследования Марса с помощью роя роботов-пчел.