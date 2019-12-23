Видеофакт: на футболистов и болельщиков во время матча напал рой пчел

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Вчера в Танзании во время футбольного матча Кубка независимости между клубами "Янга" и "Иринга Юнайтед" на поле произошел необычный случай. Второй тайм пришлось прервать из-за... роя пчел, которые обрушились на игроков.
Согласно видео, опубликованному, футболисты обеих команд ни с того, ни с сего синхронно упали на газон. Оказалось, что на поле залетели пчелы, которые напали на игроков и зрителей. Кто-то поспешно ретировался со стадиона, другие же остались на поле, прикрывая лицо футболками. Боковой арбитр, который тоже сначала упал на траву, вскоре поднялся и от души рассмеялся над картиной побега футболистов и зрителей из-за атаки насекомых.
После инцидента "Янга" и "Иринга
Юнайтед" продолжили матч. Победу "всухую" одержала первая команда, забив четыре
гола.
#ASFC Jana kulitokea nyuki kwenye Dimba hili la Uhuru, je leo kutatokea nini?.— Azam TV (@azamtvtz) December 22, 2019
Simba vs Arusha United LIVE #AzamSports2 game imeanza. #ZBC2 #AzamSports2 #AzamFederationCup #ASFCUpdates #KombeLaShirikisho pic.twitter.com/DdixL2Rc0i
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что ученые NASA задумались о возможности исследования Марса с помощью роя роботов-пчел.
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