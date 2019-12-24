В продаже появились "100 гривен" с Зеленским: в РФ предлагают со скидкой

В интернет-магазинах появились в продаже сувенирные банкноты с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Так, в китайском онлайн-маркете Taobao.com предлагают приобрести памятную купюру номиналом в 100 гривен с украинскими флагом, гербом и портретом лидера государства. А на обратной стороне сувенирной банкноты – улыбающийся Зеленский на фоне Майдана. Памятные 100 гривен "защищены" голограммой в виде подсолнуха с обеих сторон.

Интересно, что в Китае эта купюра стоит около 35 юаней (116,5 грн), а на украинских торговых онлайн-сервисах "100 гривен" с Зеленским продают за 150 грн. Популярна сувенирная продукция с украинским президентом и в России. К примеру, в Челябинске банкноту с Зеленским предлагают со скидкой в 16% - за 149 рублей (55,75 грн). Впрочем, как пишут интернет-пользователи, качество этих купюр может отличаться.