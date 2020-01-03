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Мужчина для удачного полета бросил в двигатель самолета монеты

Суеверный житель Китая бросил в двигатель монетку на удачу и был арестован

сегодня, 13:52
Автор:

• Наталья Шевченко

Житель Китая, который первый раз в жизни летел самолетом, для удачного полета решил бросить на удачу в двигатель самолета монету, и конечно же после этого инцидента был оштрафован. Из-за данного инцидента конечно же полет пришлось отменить, пишет ВВС.

 28-летний Лу Чао теперь должен будет заплатить авиакомпании Lucky Air 17 200 долларов штрафа.

Отметим, что суеверные пассажиры неоднократно пытаются бросать в двигатели самолетов монеты "для удачного перелета".

Как сообщало издание "Комментарии", в Китае рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержался из-за пожилой женщины, которая решила "на счастье" бросить несколько монет в двигатель самолета.

 

Техникам пришлось вскрыть мотор, полностью проверить его и вычистить, и только потом разрешить взлет самолета.

При этом 150 пассажиров, находящихся на борту, были выведены работниками службы безопасности.

 

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Источник: https://www.bbc.com/news/business-50979485
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