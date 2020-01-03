Мужчина для удачного полета бросил в двигатель самолета монеты

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Житель Китая, который первый раз в жизни летел самолетом, для
удачного полета решил бросить на удачу в двигатель самолета монету, и конечно
же после этого инцидента был оштрафован. Из-за данного инцидента конечно же
полет пришлось отменить, пишет
ВВС.
28-летний Лу Чао теперь должен будет
заплатить авиакомпании Lucky Air 17 200 долларов штрафа.
Отметим, что суеверные пассажиры неоднократно пытаются бросать в двигатели самолетов монеты "для удачного перелета".
Как сообщало
издание "Комментарии", в Китае рейс из Шанхая в Гуанчжоу задержался
из-за пожилой женщины, которая решила "на счастье" бросить несколько монет в двигатель самолета.
Техникам пришлось вскрыть мотор,
полностью проверить его и вычистить, и только потом разрешить взлет самолета.
При этом 150 пассажиров, находящихся на борту, были выведены работниками службы безопасности.
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