Дебош в самолете: пьяный пассажир оставил бортпроводника без штанов

Воздушное судно компании American Airlines, которое осуществляло рейс из Лос-Анджелеса в Чикаго, было вынуждено совершить экстренную посадку. Как сообщает издание The Sun, один из пассажиров перебрал с алкоголем и устроил потасовку, в результате которой один из бортпроводников остался без брюк.

Как рассказали сами пассажиры, мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал пинать соседние кресла ногами. Один из бортпроводников попытался успокоить хулигана, однако тот устроил дебош: ударил члена экипажа и стянул с него штаны.

В результате инцидента, пилоты совершили экстренную посадку в Нью-Мексико и передали агрессора полицейским. Примечательно, что путешествовал тот не один: когда дебошира задерживали, его попутчица позволила себе нецензурную лексику в отношении копов.

Увы, в результате пьяной выходки пострадал не только бортпроводник, но и пассажиры, многие из которых не успели на стыковочные рейсы.

Ранее "Комментарии" сообщали, что авиалайнер Boeing-777 авиакомпании Nordwind airlines, который совершал рейс по маршруту "Москва – Пхукет", был вынужден осуществить экстренную посадку.

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