Канадец не захотел платить жене алименты и сжег миллион долларов

Житель Оттавы Брюс МакКонвиль сжег миллион канадских долларов, чтобы не платить алименты своей жене во время бракоразводного процесса, пишет Ottawa Citizen.

По информации издания, во время судебного заседания МакКонвиль отказался предоставлять информацию о своих финансах и заявил, что он продал все свое имущество. Но после этого он снял с банковского счета более одного миллиона канадских долларов (17,8 миллиона гривен – ред.) и сжег их. Однако предоставить доказательства того, что он действительно уничтожил эти деньги, мужчина не смог, потому что не было видео или других подтверждений. За попытки скрыть информацию об имуществе МакКонвилль был приговорен к месяцу тюремного заключения и штрафу.

Как сообщало издание "Комментарии", житель Таиланда Джиравут Понгпхан покончил с собой после того, как потерял выигрышный билет в лотерею на сумму в более миллиона долларов. Перед суицидом мужчина написал записку с извинениями. Незадолго до инцидента он пригласил домой родственников, чтобы отпраздновать событие, но понял, что билет потерян. Без него Понгпхан не смог забрать свой выигрыш.

Также мы писали о том, что житель Волыни выиграл миллион в лотерею. Пока еще неизвестно, кто именно стал владельцем миллиона. Выигрышный билет был куплен в одном из супермаркетов Владимир-Волынского.









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