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В Днепре девушка вызвала полицию, чтобы показать, что она слепила из снега

На одной их улиц Днепра стояла вылепленная из снега машина патрульной полиции

сегодня, 10:58
Автор:

• Наталья Шевченко

В Днепре девушка вызвала полицию, чтобы показать, что она слепила из снега

В Днепре произошел курьезный случай: кто-то слепил из снега патрульную машину, а прохожие приняли ее за настоящее транспортное средство, пишет “Информатор”.

По информации издания, в полицию обратилась девушка, которая сообщила, что на одной из улиц города стоит заброшенный автомобиль сотрудников полиции. На место выехала группа патрульных, однако по прибытию их ждал “сюрприз”, оказалось, что машина была вылеплена из снега и разукрашена в цветовую гамму полиции.

 В связи с этим, правоохранители были вынуждены констатировать ложный вызов и продолжить патрулирование.

Сама заявительница пропала, а полиция допустила, что девушка могла просто ошибиться, или же хотела показать скульптуру, которую могла слепить она.

Как сообщало издание "Комментарии", возле города Шэньян в северо-восточной провинции Китая Ляонин появилась гигантская скульптура из снега, изображающая группу собак.



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Источник: https://dp.informator.ua/2020/02/12/v-dnepre-slepili-patrulnuyu-mashinu-iz-snega-na-mesto-vyzvali-politsiyu/
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