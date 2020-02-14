Беларусь не собирается «стоять на коленях» перед Россией ради нефти

Белоруссия не собирается отказываться от закупок нефти за пределами России, несмотря на то, что это сырье будет обходиться дороже. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет "БЕЛТА".

По словам Лукашенко, Минск продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - сказал он.

Также он отметил, что руководство России намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители.

Лукшенко отметил, что народы обеих стран никогда не захотят пойти по этому пути. Между тем в Кремле ранее опровергли информацию о том, что Путин предлагал Лукашенко объединить две страны, чтобы создать сверхдержаву и остаться у власти после окончания его президентских полномочий в 2024 году как лидер нового Союзного государства.

Напомним, что 14 января первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что Беларусь не устраивают условия работы российских компаний и поэтому она ищет альтернативы поставкам нефти. В частности, Минск направил соответствующие предложения Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Как сообщало издание "Комментарии", вице-премьер России Аркадий Дворкович рекомендовал "Татнефти" и "Газпрому" приостановить поставки нефтепродуктов с дочерних предприятий в Беларусь. Запрет действует до рассмотрения в правительстве РФ указанных документов и результатов доклада председателю правительства.

Напомним, в рамках двустороннего соглашения между Россией и Белоруссией ежегодно Минск беспошлинно закупает у РФ около 24 миллионов тонн нефти.

Соцсети отреагировали на приостановку поставок нефти "фотожабами".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!