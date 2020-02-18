Провинившаяся собака растопила сердца пользователей соцсетей

Соцсети покорил находчивый пес, которого отчитывает его хозяин за проступок. Видео появилось в социальной сети Instagram.

На кадрах собака рыжего цвета виновато сидит на задних лапах, а передними трогательно обнимает колонну. Ее голова склонена в низ, а глаза поднимаются только тогда, когда произноситься ее имя.

В комментариях к видео не указано, за что ругают милое животное, но вероятнее всего за то, что он сделал что-то с кастрюлей, которая стоит пустая рядом.

При этом ветеринары ответственно заявили, что собаки и другие животные не имеют каких-либо чувств. Они не понимают, что значит стыд или вина за какую-то проделку. Все мимические выражения в виде опущенного взгляда, печальных глаз и вздохов – это лишь игра на публику и возможность избежать наказания. Однако эволюция сделала свое и они научились играть на публику, чтобы разжалобить своих хозяев.

Но сложно представить, что чувствует в этот момент животное. Многие пользователи сети встали на его сторону и заявили, что такую милую собаку нужно только баловать и любить, но никак не наказывать.

Все высказали надежду, что хозяин все таки сжалился над собакой и прекратил ее ругать. Ведь ей очень и очень стыдно.

Как сообщало издание "Комментарии", всоциальных сетях и на канале Ютуб набирает популярность видео, в котором хозяин ругает своего щенка.

Провинившееся животное жалобно смотрит на мужчину, и именно этот взгляд вызвал умиление у пользователей интернета.

"Еще раз так сделаешь опять поставлю в угол", -говорит мужчина своему питомцу.

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В результате фото домашнего питомца растопило сердца огромной части прекрасно половины.

Хозяин написал, что его пес очень любит, когда ему чешут животик.

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