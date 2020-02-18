Провинившаяся собака растопила сердца пользователей соцсетей

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9 795,04
ETH/USD
249,41
LTC/USD
70,61
USD/UAH
24,47
EUR/UAH
26,52
RUB/UAH
0,39
Соцсети покорил находчивый пес, которого
отчитывает его хозяин за проступок. Видео появилось в социальной сети
Instagram.
На кадрах собака рыжего цвета виновато сидит на задних лапах, а передними трогательно обнимает колонну. Ее голова склонена в низ, а глаза поднимаются только тогда, когда произноситься ее имя.
В комментариях к видео не указано, за что ругают милое животное, но вероятнее всего за то, что он сделал что-то с кастрюлей, которая стоит пустая рядом.
При этом ветеринары ответственно заявили, что собаки и другие
животные не имеют каких-либо чувств. Они не понимают, что значит стыд или вина
за какую-то проделку. Все мимические выражения в виде опущенного взгляда,
печальных глаз и вздохов – это лишь игра на публику и возможность избежать
наказания. Однако эволюция сделала свое и они научились играть на публику,
чтобы разжалобить своих хозяев.
Но сложно представить, что чувствует в этот момент животное. Многие пользователи сети встали на его сторону и заявили, что такую милую собаку нужно только баловать и любить, но никак не наказывать.
Все высказали надежду, что хозяин все таки сжалился над собакой и
прекратил ее ругать. Ведь ей очень и очень стыдно.
Как сообщало
издание "Комментарии", всоциальных сетях и на канале Ютуб
набирает популярность видео, в котором хозяин ругает своего щенка.
Провинившееся
животное жалобно смотрит на мужчину, и именно этот взгляд вызвал умиление у
пользователей интернета.
"Еще раз так сделаешь опять поставлю в угол", -говорит мужчина своему питомцу.
Также мы писали о
том, что житель США Шейн Мэттьюс
ради шутки решил зарегистрировать в Tinder свою собаку породы аляскинский
маламут по кличке Фил.
В результате
фото домашнего питомца растопило сердца огромной части прекрасно половины.
Хозяин написал, что его пес очень любит, когда ему чешут животик.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости