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Рождественская история: в Германии хозяину вернули рюкзак с 16 тысячами евро и подарками

Добросовестный немец заявил, что не мог поступить иначе, тем более в праздник

сегодня, 16:20
Автор:

• Елена Волкова

В Германии на Рождество произошла удивительная история. 63-летнему жителю городка Крефельд вернули утерянный рюкзак, в котором оказалось 16 000 евро (более 412 000 грн – ред.).

Согласно данным местной полиции, вчера около полуночи 51-летний мужчина поднял с тротуара рюкзак. Решив отыскать внутри что-то, что указало бы на владельца сумки, мужчина открыл находку. Помимо нескольких рождественских подарков, в рюкзаке лежали 16 000 евро наличкой. Добросовестный немец тут же отнес найденное в полицию и отказался от благодарности: по местным законам, ему полагалось 490 евро. Мужчина заявил, что не мог поступить иначе, тем более в Рождество. Правоохранители оперативно отыскали владельца драгоценного рюкзака, которым оказался 63-летний мужчина.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Германии супружеская пара установила у себя дома рекордное количество новогодних елок. Сюзанна и Томас Еромин нарядили гирляндами 350 праздничных деревьев, тем самым установив мировой рекорд.

Источник: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50667/4477659
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