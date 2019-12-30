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25 историй новогодней ночи: в Хорватии появился первый музей похмелья

В музее можно примерить очки с эффектом «опьянения», в которых предлагают сыграть в дартс

сегодня, 11:00
Автор:

• Елена Волкова

В хорватском Загребе появился уникальный музей, экспонаты которого рассказывают гостям... о похмелье. О необычном месте информирует CNN.

Так, в музее собрали экспонаты, которые связаны с 25-ю историями новогоднего похмелья. Однако организаторы таким образом хотели показать, что злоупотребление алкоголем вредно не только в эти праздничные дни. По словам одного из основателей Рино Дубоковича, гости музея оказываются в моменте между выходом из ночного клуба и утром, когда они просыпаются после шумной вечеринки. Так что среди экспонатов – странные вещи, с которыми довелось проснуться повеселившимся людям: к примеру, педалью от велосипеда в кармане, угодившей туда неизвестным образом. Также в музее можно примерить очки с эффектом "опьянения", в которых предлагают сыграть в дартс. А среди тематических угощений – ракия и местный бренди.

Ранее мы сообщали о том, что в Майами появится первый в мире музей уличного искусства.

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