Во время турнира по гольфу болельщица оголила груди

Во время турнира по гольфу Waste Management Phoenix Open 2020 фанатка игры обнажила грудь и тем самым смутила одного из игроков. Ролик опубликован в Twitter Fantasy Golf Pod.



Американский игрок Уэбб Симпсон собирался выполнить свой 16 удар, в этот момент одна из болельщиц сняла блузку и показала свое женское достоинство.

Из-за инцидента Симпсон на время прекратил игру, после этого фанатка во второй раз проделала аналогичный поступок. Игрок пропустил отведенное для удара время.

Несмотря на отвлекающий маневр фанатки, гольфист все же победил и заработал 1,3 миллиона долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Мадонна во время концерта показала грудь

Голый бюст звезды стал своеобразным перформансом к песне Erotic. Мадонна специально обнажила свою грудь, чтобы заинтриговать поклонников своего творчества перед номером.

После того как она оголила грудь в ходе концерта в Стамбуле, на этот раз пришла очередь итальянских поклонников певицы, которых Мадонна порадовала видом своего практически голого зада.

Во время исполнения на сцене Stadio Olimpico все той же песни Human Nature, по ходу которой певица обычно раздевается, Мадонна сняла с себя штаны и показала восторженной публике в Риме свои полуобнаженные ягодицы в кружевном белье.

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