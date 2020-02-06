В Боснии обнаружили саламандру, которая не двигалась 7 лет

Венгерские исследователи обнаружили в Боснии и Герцеговине необычный вид пещерных саламандр - "европейский протей". Существо было неподвижным в течение семи лет.

Ученые из университета Этвеша в Венгрии наблюдали за поведением протеев восемь лет. Они зафиксировали, что большинство животных продвинулись за это время не более, чем на 10 метров. Один же из представителей колонии инертных существ был неподвижен 2569 дней.

Отметим, что европейские протеи как правило ведут одиночный образ жизни. Их особенностью является легкость, с которой они переносят голод. Из-за особенностей метаболизма, данный вид саламандр может обходиться без пищи несколько лет. Их обычный рацион составляют мелкие ракообразные, креветки и улитки.

Как сообщал портал "Комментарии", в израильском университете вырастили двухголовую саламандру.

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