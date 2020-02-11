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Продавщица сфотографировалась в бикини и разбогатела

Продавщица бургеров разместила свои фото в социальной сети и стала богатой

сегодня, 12:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Продавщица сфотографировалась в бикини и разбогатела

В Британии продавщица бургеров Руби Вонг разместила в соцсетях свои фотографии в бикини и разбогатела, пишет Daily Mail.

Девушка работала на трех работах: в отеле, ресторане и продавала фастфуд. Ее подруга как-то попросила сфотографироваться с ней на пляже, самые удачные на взгляд Руби фото она решила разместить в Instagram.

Вскоре фотографиями девушки заинтересовалось модельное агентство Nemesis и пригласило ее попробовать себя в роли модели. Руби Вонг прошла фотопробы и подписала контракт с компанией, а затем с несколькими модными брендами.

Теперь бывшая продавщица путешествует по миру и зарабатывает тысячи фунтов стерлингов в неделю и путешествует.    

Как сообщало издание "Комментарии", сексологи назвали 4 причины, по которым мужчины смотрят порно.

Причем, их порой не останавливает наличие сексуально опытной и привлекательной жены.

Во-первых, мужчинам хочется разнообразия. Они привыкают даже к самой замечательной партнерше, а с помощью порно имеют возможность представить себя с другой женщиной.

Во-вторых, проявление сексуальных фантазий. Они есть у всех мужчин, но не каждый решиться озвучить и реализовать их.

 


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7984133/Burger-van-worker-making-thousands-week-spotted-Instagram.html
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