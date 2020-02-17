Двухлетняя девочка спасла от смерти мать с помощью Facebook

В городе Пул, графство Дорсет, двухлетняя дочь спасла мать от смерти благодаря сообразительности и быстрой реакции, пишет Daily Mirror.

София Мизен тут же пришла на помощь, когда у ее 28-летней матери Саманты случился приступ. Девочка взяла смартфон Саманты и разблокировала его, приложив к сенсорному экрану палец матери. Затем София открыла мессенджер от Facebook и сделала видеозвонок бабушке Дебби Бейкер. Она показала на экране мать, лежащую лицом вниз на полу кухни.

Бейкер вызвала скорую помощь. Вместе с четырехлетним братом Итаном София дождалась бригаду парамедиков, которая доставила Саманту в больницу. Выяснилось, что британка страдала от кишечной инфекции. Она благополучно прошла лечение и полностью восстановилась.

"Я скорее ожидала помощи от Итана, потому что я рассказывала ему, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Я и подумать не могла, что София запоминала все, чему я учила ее брата", — отметила Саманта.

Как сообщало издание "Комментарии", социальная сеть Facebook будет удалять изображения, на которых люди сами себя калечат. Компания пошла на такой шаг после критики своих правил модерации вредоносного контента.

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