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Названа страна, где живут самые уродливые мужчины

Стало известно, в какой стране самые некрасивые мужчины

сегодня, 09:41 374
Автор:

• Наталья Шевченко

Названа страна, где живут самые уродливые мужчины

Пользователи сайта знакомств BeautifulPeople назвали самых безобразных мужчин в мире. Ими стали ирландцы, пишет Mirror.

Для регистрации на сайте BeautifulPeople необходимо выложить свои фотоснимки. Внешность нового пользователя будут оценивать "старички" интернет-платформы противоположного пола. И если новенький им понравится, то ему придет разрешение стать участником популярного сайта знакомств. 

Чаще всего новым пользователям отказывают из-за того, что они имеют лишний вес или же они чересчур худые, у них плохая кожа, большой нос, из-за обилия волос на теле или, наоборот, волосы у пользователя жидкие. 

Отмечается, что только 6% одиноких ирландских мужчин успешно прошли голосование и смогли "пробиться" на сайт. Этот показатель -  худший среди всех национальностей. То есть, согласно рейтингу BeautifulPeople, ирландцы оказались самыми уродливыми мужчинами на планете.

Как сообщало издание "Комментарии", по версии ученых из США, главный фактор, определяющий степеньпривлекательности внешности человека, кроется в антиоксидантах и окислительном стрессе. В частности, биологами была установлена четкая корреляции в отношении мужской привлекательности: чем ниже уровень маркеров окислительного стресса в организме у мужчины, тем симметричнеенего черты лица, - тем больше он нравится женщинам.



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Источник: https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/funniest-social-media-reactions-irish-21515060
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