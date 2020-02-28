Астрологи рассказали, каким знакам зодиака повезет

Астрологи рассказали, каким знакам нужно сегодня быть осторожными, а кому сегодня повезет.

Овен (21.03 - 20.04)

Этот день может быть наполнен неожиданностями. Приятными они будут или нет зависит от вашего восприятия ситуации. Поэтому самое главное - быть настроенным позитивно, не опускать руки, не вступать в конфликты и не обижаться на слова окружающих вас людей.

Телец (21.04 - 20.05)

Девиз сегодняшнего дня для вас - доверяйте, но проверяйте. Возможно, люди предоставят вам недостоверную информацию неосознанно. Тем не менее, это все равно может возыметь негативные последствия. Поэтому еще раз: проверяйте все, в особенности это касается документации.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня вам следует положиться на свою интуицию, она вас не подведет. При этом не принимайте решения опрометчиво. Закрепив их, посоветуйтесь к компетентными людьми или теми, кому полностью доверяете. Ставить на кон все не стоит, взвесьте все несколько раз, прежде чем сказать категорическое "да" или "нет".

Рак (22.06 - 22.07)

Чем больше в вашей голове будет негативных мыслей, тем большее влияние они будут оказывать на вашу жизнь в реальности. Поэтому с самого утра настройте себя на хороший лад. Главное слово сегодняшнего дня - продуктивность. Вы сможете успеть многое. Главное - собранность и концентрация.

Лев (23.07 - 23.08)

Вас могут ждать финансовые поступления. Однако для того, чтобы это произошло, проявите инициативу. Покажите, чтобы готовы работать больше и старательнее. Не стесняйтесь проявлять инициативу, а также озвучивать идеи. Даже если вам кажется, что они странноватые и никогда не могут быть реализованными.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня будет полезно выполнять монотонную работу, даже если вам это покажется скучноватым. Параллельно день полезен для подведения сметы за февраль - своих доходов и расходов. Посчитайте, проанализируйте, расставьте акценты, чтобы март завершить с более хорошими финансовым показателями для себя.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодняшний день - идеальное время для того, чтобы измениться внешне. Или, как минимум, задуматься об этом. Придумайте новый имидж. Обновите гардероб. Переберите вещи и отложите то, что уже давно не носили. Взамен постепенно наполните его яркими красками, которые вам будут к лицу и улучат ваше настроение.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня ваш мозг будет работать отлично. Поэтому постарайтесь максимально нагрузить его разной информацией, разобраться с которой вам было сложно ранее. Чем больше времени вы проведете наедине с собой и своими мыслями, тем будет лучше для вас, вашей жизни и окружающих.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не избегайте сегодня шумных компаний. Если получите предложение веселого времяпрепровождения, то давайте свое добро на участие. Однако постарайтесь не выпячиваться, не привлекать внимание и не высказывать мнение о том, о чем у вас не спрашивали, дабы никого не обидеть.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сконцентрируйтесь сегодня на своей семье, ее заботах. Поговорите с самыми близкими. Если нет возможности сделать это при личной встрече, то поговорите по телефону. Больше слушайте, чем говорите. И, конечно, не забывайте о главных словах - любви. Скажите их тем, кто этого заслуживает.

Водолей (21.01 - 20.02)

Возможно, вам покажется, что весь мир сегодня будет против вас. Однако это мнение ошибочное. Звезды на вашей стороне, просто вы устали за неделю. Если есть возможность минимизировать работу или решение проблем, то сделайте это. И начните свои выходные пораньше!

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вас ждут полезные покупки. Однако, чтобы не очень растратиться, лучше отправляться в магазин со списком и четко следовать ему. Если вам очень понравится какая-то вещь, то покупайте ее, даже если она будет дороговатой. А вот лишь бы что не приобретайте, потом можете пожалеть.



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