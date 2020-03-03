"Подсели" на опиум: поля Индии атаковали наркозависимые попугаи

В Индии ученые сообщили о наркозависимости... попугаев! Как сообщает DailyMail, в штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны стаи попугаев уже не первый год уничтожают урожаи мака на фермах, в результате чего птицы пристрастились к опиуму.

Эксперты говорят о том, что попугаи буквально уничтожают посевы мака, так как пристрастились к наркотическому растению. Об этом также свидетельствует и тот факт, как птицы лакомятся маком: они разрывают стручки и жадно откусывают стебли. А чтобы фермеры их не отгоняли от лакомства, пернатые идут на хитрость: залетают к растениям беззвучно. Интересно, что ученые считают опиум для попугаев очень энергетическим с мгновенным приливом сил, сравнив мак для птиц с кофе для человека.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Сеть "порвало" забавное видео, на котором гимн Украины исполняет пес. Четвероногий патриот будто подпевает под музыку, которая раздается из громкоговорителя на плацу воинской части.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!