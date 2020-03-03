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"Подсели" на опиум: поля Индии атаковали наркозависимые попугаи

В центральной части Индии стаи попугаев уничтожают урожаи мака на фермах, в результате чего пернатые пристрастились к опиуму

сегодня, 01:05
Автор:

• Елена Волкова

"Подсели" на опиум: поля Индии атаковали наркозависимые попугаи

В Индии ученые сообщили о наркозависимости... попугаев! Как сообщает DailyMail, в штате Мадхья-Прадеш в центральной части страны стаи попугаев уже не первый год уничтожают урожаи мака на фермах, в результате чего птицы пристрастились к опиуму.

Эксперты говорят о том, что попугаи буквально уничтожают посевы мака, так как пристрастились к наркотическому растению. Об этом также свидетельствует и тот факт, как птицы лакомятся маком: они разрывают стручки и жадно откусывают стебли. А чтобы фермеры их не отгоняли от лакомства, пернатые идут на хитрость: залетают к растениям беззвучно. Интересно, что ученые считают опиум для попугаев очень энергетическим с мгновенным приливом сил, сравнив мак для птиц с кофе для человека.

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Источник: comments.ua
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