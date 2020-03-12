Страшилки века: что, помимо коронавируса, "убивает" мир ежегодно

В связи с тем, что с сегодняшнего дня Украину закрыли на карантин, отменив учебу и массовые мероприятия, некоторые граждане нашей страны поддались панике. Так, по Сети “гуляет” сотня мемов и фотографий того, как украинцы скупают крупы, консервы и лекарства, опасаясь дефицита товаров из-за пандемии. Тем временем, интернет-пользователи активно делятся в “Фейсбук” так называемыми страшилками века, которые мир успешно пережил.

Так, в 2001-м мы опасались сибирской язвы, в 2002-м - вируса Западного Нила. Приводим “хронологию” опасных болезней и событий, из-за которых многие подверглись панике:

2003: SARS “убьет нас всех” (тяжелый острый респираторный синдром)

2005: Птичий грипп “убьет нас всех”.

2006: E.Coli собирается “убить нас всех”.

2008: Плохая экономика “убьет нас всех”.

2009: Свиной грипп “убьет нас всех”.

2010: BP Oil собирается “убить нас всех”.

2011: Obamacare собирается “убить нас всех”.

2012: "Конец света", предсказанный Майя, “убьет нас всех”.

2013: Северная Корея “убьет нас всех”.

2014: Эбола “убьет нас всех”.

2015: “Диснейская корь” и ИГИЛ “убьют нас всех”.

2016: Зика “убьет нас всех”.

2017: Фальшивые новости “убьют нас всех”.

2018: Караваны мигрантов в Мексике “убьют нас всех”.

2019: Корь “убьет нас всех”.

2020: Коронавирус “убьет нас всех”.

Авторы столь популярного поста пишут о том, что один из худших дней для коронавируса был 10 февраля: тогда в Китае в результате китайской лихорадки умерли 108 человек. Но в тот же день, согласно печальной статистике, от рака скончалось более 26 тысяч человек во всем мире, от болезней сердца - более 24 тысяч, от диабета - около 4 тысяч человек. Более того, в 28 раз больше жизней в этот день унесло самоубийство, чем коронавирус. Напоследок авторы поста в шутку советуют интернет-пользователям выдохнуть и помыть руки.

Как ранее сообщали “Комментарии”, ВООЗ развенчала популярные мифы о коронавирусе, “отменив” чеснок и мочу.



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