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Фотофакт: в Германии родился двуглавый козленок

В Германии на одной из ферм появился на свет козленок с двумя головами

сегодня, 09:40
Автор:

• Елена Волкова

Фотофакт: в Германии родился двуглавый козленок

В Германии родилось необычное животное. На одной из ферм, где разводят коз, появился на свет козленок с двумя головами. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Джоселин Нуеске, которая ухаживает за новорожденным, за шесть лет работы с козами такое она видит впервые. Женщина говорит, что роды были тяжелыми, и она была шокирована, увидев, в итоге, козленка с двумя головами. Черепа, по словам Нуеске, полностью сформированы и соединены в затылочной части. 

Ветеринары уже обследовали малыша, заверив, что в данный момент его состояние в норме. Джоселин опасается, что козленок, взрослея, может не выжить, однако приняла решение оставить его на своей ферме и ухаживать за ним.

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Как ранее сообщали "Комментарии",  в американском штате Миссури волонтеры нашли на улице странного щенка, у которого между глаз вырос хвост. Из-за необычной мутации его назвали “Нарвал” - в честь волшебного единорога. По словам волонтеров, хвост на голове не мешает и никак не влияет на здоровье или поведение собаки.


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Источник: comments.ua
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