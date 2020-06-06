Еда как искусство: самые красивые блюда, которые вас удивят

В современном искусстве существует такое направление, как Food Art, где еда выступает в качестве выразительного средства при создании произведений искусства. И есть талантливые фотографы, кулинары и художники, которые работают в этом направлении и создают блюда, которым место в художественной галерее. Вот несколько примеров.

Съедобные пейзажи Карла Уорнера

Работы Карла Уорнера считаются самыми оригинальными и креативными из всех видов фуд–фотографий. Деревья из брокколи, горы из сыра и хлеба, камни из печеного картофеля и моря из рыбного филе – нет предела съедобным фантазиям в работах австралийского фотографа. Его картины выглядят сказочно и реалистично одновременно.





Мастер карвинга Даниэль Барреси

Созданные им шедевры – результат кропотливой работы, но, на первый взгляд, кажется, что это настоящее волшебство. Работы Даниэля прекрасны, обилие деталей и узоров просто завораживает, и, конечно же, они слишком хороши для того, чтобы быть съеденными.





Смузи-арт от Хейзел Закария

Благодаря малазийской фудхудожнице и блогеру Хейзел Закария рисование на смузи (смузи-арт) стало необычайно популярным трендом. Фантазия превращает чашку полезного напитка в художественный шедевр. Для своих работ Хейзел использует исключительно натуральные ингредиенты: фрукты и овощи, ягоды, кокосовые сливки, миндальное молоко, травы и специи.





Шоколадные скульптуры от Патрика Роджера

Композиции известного французского шоколатье Патрика Роджера отличает экзотический вкус и возвышенная эстетика. Он использует для своих работ до 14 разных компонентов (имбирь, мед, жасмин, базилик) и шоколад только высокого качества.





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