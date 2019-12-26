Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 26.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

В Украине впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца

На Волыни украинские врачи с помощью пересадки сердца спасли жизнь человека

сегодня, 14:03
Автор:

• Таисия Ерохина

В Волынской области врачи впервые за 15 лет осуществили операцию по трансплантации сердца. Об этом сообщили в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (ГТМО).

Согласно сообщению, сложную операцию в понедельник, 23 декабря, осуществила бригада врачей Института сердца Министерства здравоохранения Украины во главе с Борисом Тодуровым. Сердце трансплантировали пациенту с выраженной дилятационной кардиомиопатией. А донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого медики констатировали смерть мозга. Однако родственники дали согласие на проведение операции по изъятию органов умершего для дальнейшей пересадки. Таким образом, спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам.

3Ncs_RLJke5w-7g8CHipSiB7I.jpg

Отмечается, что в ноябре сотрудники Ковельского ГТМО провели трансплантацию почки от родственного донора, через месяц – пересадку трупной донорской почки, а уже через неделю - трансплантацию сердца.

Fprawg10lqCUjwEZeVThUTLIx.jpg

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире впервые врачи смогли вернуть к жизни мертвое сердце.

Источник: https://www.facebook.com/groups/2299867463617083/permalink/2550083748595452/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...