В Украине впервые за 15 лет провели операцию по пересадке сердца

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В Волынской области врачи впервые за 15 лет
осуществили операцию по трансплантации сердца. Об этом сообщили в Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (ГТМО).
Согласно сообщению, сложную операцию в понедельник, 23 декабря, осуществила бригада врачей Института сердца Министерства здравоохранения Украины во главе с Борисом Тодуровым. Сердце трансплантировали пациенту с выраженной дилятационной кардиомиопатией. А донором стал пациент с тяжелой открытой черепно-мозговой травмой, у которого медики констатировали смерть мозга. Однако родственники дали согласие на проведение операции по изъятию органов умершего для дальнейшей пересадки. Таким образом, спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам.
Отмечается, что в ноябре сотрудники Ковельского ГТМО провели трансплантацию почки от родственного донора, через месяц – пересадку трупной донорской почки, а уже через неделю - трансплантацию сердца.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в мире
впервые врачи смогли вернуть к жизни мертвое сердце.
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