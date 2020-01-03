В Украине умер мужчина от осложнений гриппа

От осложнений гриппа типа А в Украине умер мужчина. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.



Отмечается, что мужчина заболел 20 декабря, тип вируса был установлен лабораторно. Но врачи не смогли ему помочь и 31 декабря он скончался.

С начала эпидемиологического сезона в Украине госпитализированы 53 527 человек, 79% из которых составляют дети. В то же время, с начала октября 2019 года в нашей стране против гриппа вакцинировали более 200 тыс. человек.

Ранее "Комментарии" писали о том, что увеличивает риск заболевания гриппом и простудой. В частности, заболеть можно банально из-за немытых рук. Когда мы приходим домой и не торопимся вымыть руки, то способствуем тому, чтобы подцепить вирус. Также может помочь подцепить ОРВИ грязная одежда. Вирус при попадании на ткань, может хранить свою активность на ее поверхности в течение двух дней. Одним из наиболее эффективных способов избежать заражения простудой или гриппом является вакцинация, но многие ее игнорируют, тем самым способствуя тому, чтобы подхватить недуг. Особенно это касается маленьких детей.

В группе риска также находятся люди, которые игнорируют правила здорового питания, сна и физической активности. Если пренебрегать казалось банальными правилами, мы повышаем шансы заболеть.