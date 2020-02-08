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Кабмин решил изолировать прибывших из Китая на 2 недели

Кабмин утвердил Национальный план противоэпидемических мероприятий

сегодня, 12:44
Автор:

• Мария Чиренко

Кабмин решил изолировать прибывших из Китая на 2 недели

Кабинет министров Украины установил режим повышенной готовности для всех систем защиты в связи с коронавирусом 2019-nCoV, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Распоряжение Кабмина устанавливает режим повышенной готовности для всех систем защиты. Это позволит мобилизовать силы и оценить существующие средства реагирования, вовремя пополнить резерв для обеспечения готовности на случай возникновения эпидемии", - говорится в документе.

Кроме того, принято решение временно установить особые условия для въезда в Украину лиц, которые находились в провинции Хубэй, где была зарегистрирована вспышка вируса. Эти граждане будут находится в изоляции в определенных учреждениях здравоохранения в течение 14 дней.

Кабмин также утвердил национальный план противоэпидемических мероприятий по предотвращению заноса и распространения в Украине коронавируса на 2020 год.

Стоит отметить, что, по состоянию на утро 8 февраля, было подтверждено 34 546 случая заражения коронавирусом. На лечении находится 31 744 человека, из которых свыше 6 тысяч — в тяжелом состоянии. Еще 2050 человек были выписаны из больницы, а 722 — скончались.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-ncov-
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