Второй этап медреформы: Кабмин анонсировал гарантии на услуги с 1 апреля

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В Украине с 1 апреля текущего года начнется реализация второго этапа медицинской реформы, которая предусматривает предоставление медицинских гарантий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
"Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики", - сообщил глава правительства в своем Telegram-канале.
По словам Гончарука, если больница не будет соответствовать требованиям Нацслужбы, то договор с таким медучреждением не будет заключен. Такая больница останется без финансирования из госбюджета и будет функционировать за счет средств местных бюджетов.
Премьер также добавил, что медицинские гарантии включают в себя следующие услуги:
- первичная помощь;
- экстренная помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь (услуги профильного врача по направлению от семейного);
-стационарное лечение;
- паллиативная медицинская помощь (обслуживание неизлечимо больных, обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);
- медицинская реабилитация;
- медицинская помощь при родах;
- реимбурсация лекарственных средств (программа "Доступные лекарства").
"Все услуги по гарантированному медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев", - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года правительство утвердило Программу медицинских гарантий для граждан Украины. Большинство медицинских услуг будет финансировать государство.
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