Второй этап медреформы: Кабмин анонсировал гарантии на услуги с 1 апреля

В Украине с 1 апреля текущего года начнется реализация второго этапа медицинской реформы, которая предусматривает предоставление медицинских гарантий. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Сейчас Минздрав и Национальная служба здоровья работают с регионами для своевременного старта второго звена медицинской реформы. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и практики", - сообщил глава правительства в своем Telegram-канале.



По словам Гончарука, если больница не будет соответствовать требованиям Нацслужбы, то договор с таким медучреждением не будет заключен. Такая больница останется без финансирования из госбюджета и будет функционировать за счет средств местных бюджетов.



Премьер также добавил, что медицинские гарантии включают в себя следующие услуги:



- первичная помощь;



- экстренная помощь;

- амбулаторно-поликлиническая помощь (услуги профильного врача по направлению от семейного);

-стационарное лечение;

- паллиативная медицинская помощь (обслуживание неизлечимо больных, обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

- медицинская реабилитация;

- медицинская помощь при родах;

- реимбурсация лекарственных средств (программа "Доступные лекарства").

"Все услуги по гарантированному медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев", - подчеркнул глава правительства.



Как сообщал сайт "Комментарии", в ноябре 2019 года правительство утвердило Программу медицинских гарантий для граждан Украины. Большинство медицинских услуг будет финансировать государство.



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