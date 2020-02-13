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Нардеп-«слуга» Василевская назвала коронавирус маркетинговым ходом, но масками запаслась

Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что украинские больницы не обеспечены средствами защиты

сегодня, 19:03
Автор:

• Мария Чиренко

Нардеп-«слуга» Василевская назвала коронавирус маркетинговым ходом, но масками запаслась

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк убеждена, что коронавирус является не заболеванием, а маркетинговым ходом китайских властей с целью продать больше медицинских масок. Об этом она заявила в одном из телеэфиров.

"В нашей фракции депутаты разделились на два лагеря: одни считают, что коронавирус - это действительно угроза, а другие - что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории, считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами, купила 10 штук по 150 грн, чтобы было", - сказала нардеп.

В то же время, по ее словам, украинская власть надеется, что "пронесет" и не предпринимает никаких действий для защиты граждан на случай, если это действительно заболевание. В частности, украинские больницы не обеспечены средствами защиты.

"Я была на заседании Кабмина, там ни одного обсуждения об угрозе коронавирусу нет, поэтому с одной стороны это, конечно, успокаивает, а с другой стороны прочитала интервью Скалецкий о том, что украинские больницы сами должны обеспечить себя средствами защиты для себя и для возможных пациентов в случае распространения, не дай бог, коронавируса в Украине", - отметила Василевская-Смаглюк.

Отметим, по состоянию на 13 февраля зафиксировано 60 470 случаев заболевания коронавирусом. Количество погибших возросло до 1370 человек. 

В Украине случаев заболевания коронавирусом не зафиксировано. Однако двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess. Судно находится на карантине у берегов Японии.


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