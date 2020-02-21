В России 13 украинцев сняли с поезда «Киев-Москва» на карантин

В Брянске (Россия) с поезда "Киев-Москва" сняли 21 человека для прохождения карантина. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает "Укринформ".



"От российской стороны пока известно, что гражданка КНР возвращаться на территорию Украины не будет в связи с тем, что она размещена и находится в одном из медучреждений. Кроме того, по имеющейся информации, вагон с другими пассажирами, которые в нем находились, находится в обсервации, однако неизвестно, где именно. В вагоне во время контроля, кроме гражданки Китая, находились еще 21 человек, из которых 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, а также 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады", - сказал спикер Госпогранслужбы.



По словам Демченко, китаянка прибыла в Киев несколько дней назад из Минска и ее здоровье при прохождении контроля на границе было в порядке.



Во время пограничного контроля в Сумской области украинские пограничники сообщили китаянке, что Россия ограничила пропуск на свою территорию граждан Китая. Однако женщина все равно решила ехать в РФ.



Демченко отметил, что на здоровье китаянка не жаловалась и больной также не выглядела.



Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что в настоящее время украинские власти устанавливают все детали ситуации и точное местонахождение украинцев.



Отметим, по состоянию на 21 февраля, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 76 тыс. человек. В результате осложнения заболевания скончались 2247 человек, а 18424 — выздоровели.



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