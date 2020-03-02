С коронавирусного карантина в Севастополе сбежала женщина

С инфекционной больницы в оккупированном Севастополе сбежала женщина, которую закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус Covid-19. Об этом сообщает Интерфакс.

Пациентка не стала ожидать пока закончится двухнедельный карантин и тайком ускользнула от врачей. За время, которое она провела под наблюдением медиков, те не успели ни подтвердить у нее коронавирус нового типа, ни опровергнуть этот диагноз, ни установить какой-либо другой. На тот момент, когда женщина сбежала с карантина с инфекционной больницы, врачи еще не провели все необходимые исследования, в том числе и лабораторные.

Врачи обратились в суд и тот разрешил объявить беглянку в розыск, - подтвердила Наталья Пеньковская, руководитель подконтрольного оккупантам регионального управления Роспотребнадзора. Пока найти женщину не удается.

На данный момент ни одного официально подтвержденного случая заболевания на новый тип коронавируса ни в оккупированном Крыму, ни на материковой Украине нет. По состоянию на утро понедельника в мире инфекцию подхватили 89073 человека. 3044 умерли, 44463 выздоровели.

Напомним, ранее "Коментарии" сообщали о том, что в Харькове китайский студент вышел на одиночный пикет из-за "коронавирусной дискриминации".





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