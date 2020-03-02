Уже провели 8 тестов на коронавирус , еще проверяют подозрение у 4 человек – Минздрав

В Украине сейчас исследуют на коронавирус анализы 4 людей. Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Никаких случаев заражения "китайским" вирусом на сегодня в Украине не выявлено, подчеркнул Ляшко. Так, вчера завершилось тестирование 3 образцов на коронавирус у пациентов из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и Киева – все результаты отрицательные.

"На данный момент уже проведено 8 тестов на коронавирус, все они были негативные, - рассказал Ляшко. - Сейчас в лаборатории начаты анализы еще четырех подозрений. Трое из них из Киева, и одно – из Черновицкой области. В городе Киеве подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины, обратились за медицинской помощью. В Черновцах это человек, который вернулся из Италии".

Кроме того, на границах не прекращают проводить температурный скрининг: проверили уже около 540 тысяч человек. Как пояснил Ляшко, если у пассажира фиксируют подозрительную температуру, то эпидемиолог и медицинские работники проводят осмотр. Так, в наиболее загруженных пунктах пропуска дежурят "скорые", а в других местах - время прибытия медиков не превышает 10 минут. По словам Ляшко, среди медиков паники относительно эпидемии нет, но все находятся начеку.

"У нас есть 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, около 2,5 тысяч боксов в инфекционных отделениях, есть палаты интенсивной терапии", - отметил Ляшко.

Добавим, что в четверг состоится завершение обсервации в Новых Санжарах. По данным Минздрава, каких-либо симптомов ОРВИ у эвакуированных не зафиксировано, температура постояльцев – в норме.

Ранее "Комментарии" рассказали, что в Минздраве объяснили, кто должен носить маски и защищают ли они от коронавируса.

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