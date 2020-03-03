Супрун объяснила как правильно пользоваться антисептиком

Как правильно использовать антисептик, чтобы он действительно работал, на своей странице в Facebook рассказала бывшая министр охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.

Чистыми руки должны быть всегда, а не только, когда существует угроза подхватить какой-либо вирус, считает экс-чиновница. Но если использовать антисептик неправильно, пользы от него не буде, совершенно, никакой. Например, метод "слегка брызнуть средство на ладони и потереть в течении нескольких секунд" не работает.

Прежде всего, нужно правильно выбрать антисептик. Если в нем менее 60% спирта или 2% хлоргексидина - он, вероятнее всего, не сработает.

Наносить дезинфицирующее средство нужно не только на кожу, но и под ногти. Именно там собирается наибольшее количество опасных микробов. Ко всему, обрабатывать руки нужно в течении 30 секунд и ни секундой менее.

Не стоит экономить антисептик. Оптимально, использовать каждый раз по 3 мл дезинфицирующего раствора. Этого, как раз, хватит, чтобы обработать руки полностью, пишет Супрун, обращая внимание на рекомендации Центра общественного здоровья.

Использование антисептика, конечно же, может стать ударом для кожи. Поскольку он уничтожает не только бактерии, но и естественный защитный барьер кожи. Поэтому под рукой стоит всегда держать крем для рук, который поможет увлажнить кожу.

Также Ульяна Супрун рассказала, кода использования воды и мыла будет гораздо эффективнее антисептика. Например, если испачкали руки чем-то жирным либо же они очень грязные.

Напомним, ранее "Коментарии" рассказывали об опасностях, которые таят в себе антисептики.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!