Действительно ли в Украине только 1 случай коронавируса: главный санитарный врач дал ответ

Восточная Европа сейчас менее подпала под влияние атаки коронавируса, поэтому в Украине зафиксирован лишь один случай заражения, что является утешительной статистикой в сравнении с другими странами. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге.

В Украине зафиксирован 1 случай заболевания в Черновцах. Всего же на сегодня получили 43 подозрения на коронавирус, проверили уже 41 – все результаты отрицательные.

"Мы не скрываем эти случаи, мы диагностируем эти случаи. Вы посмотрите в Беларуси, например, Румынии, у них большее количество, но не намного. В Беларуси, к примеру, 6 случаев. Потому что на Востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии или Франции. Но мы ожидаем и прогнозируем рост. Нет в этом никакой паники", - успокоил Ляшко.

По словам Ляшко, все, кто прибывает в Украину из стран, где есть вспышка "китайской" лихорадки, получает специальную памятку. Там описана симптоматика, в случае которой следует идти к врачу. Ляшко добавил, что коронавирус - предупредительное заболевание. Поэтому еще раз напомнил о необходимости мыть руки, держать дистанцию и не общаться с больными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Киев идет на карантин: Кличко закрыл все учебные заведения и отменил массовые мероприятия.

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