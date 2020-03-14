Экспресс-тесты на коронавирус пока что есть только в двух областях Украины

В Украине экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию пока что есть только в двух регионах. Об этом стало известно во время брифинга представителей правительства относительно внедрения решений СНБО.

Так, экспресс-тесты для выявления COVID-19 есть в 2 областях, а еще 15 – желают их заказать.

"Два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов на определение нового коронавируса. Но больше чем из 15-х регионов были сделаны запросы на оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопросы по времени поставки этих тест-систем в регионы", - сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

По его словам, в 9 областях есть в наличии ПЦР тест-системы, которые имеют определенные диагностические способности. Кроме того, 15 тест-систем на ПЦР доставлены в регионы, их закупили областные лабцентры. Кузин добавил, что с понедельника к ним поступят еще деньги, которые позволят приобрести необходимые средства диагностирования.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в украинских аптеках могут появиться экспресс-тесты на коронавирус. Так, закупить системы на определение коронавируса отныне может любая аптечная сеть Украины, поскольку в КНР появилась возможность производить экспресс-тесты массово.

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