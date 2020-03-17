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Компрессионный трикотаж: как и для чего использовать

Малоподвижная работа и пассивные виды отдыха — главная причина заболеваний сосудов нижних и верхних конечностей. Также на их развитие влияет лишний вес, прием гормональных лекарств и наследственный фактор.

сегодня, 10:35
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Компрессионный трикотаж: как и для чего использовать

Для решения проблемы магазин медицинских товаров "Ортоп" представляет в широком ассортименте компрессионный трикотаж. За счет дополнительного внешнего давления такая одежда помогает эффективно бороться с заболеванием сосудов и является отличным

средством профилактики. 

Что такое компрессионный трикотаж и для чего он нужен?

Это специальное белье медицинского предназначения, выполненное из ткани особой структуры. Одежда оказывает дополнительное внешнее воздействие на ткани и стимулирует стенки вен и артерий.

В каких случаях врачи рекомендуют его использование?

  • Нарушение кровообращения.
  • Варикозная болезнь.
  • Тромбоз и тромбофлебит.

Степени компрессии

  • 0 класс — оказывают минимальное давление в пределах 15-18 мм рт. ст., такие модели используются в качестве профилактики;
  • 1 класс — снимает отечность и усталость, улучшает кровообращение, используется на начальных стадиях заболеваний сосудов; оказывают давление от 18 до 21 мм рт. ст.;
  • 2 класс — рекомендуются при варикозной болезни 2 или 3 стадии, остром тромбофлебите, венозной недостаточности, а также при восстановлении после операции; оказывают давление от 23 до 32 мм рт. ст.;
  • 3 класс — используются при тяжелых заболеваниях сосудов конечностей: лимфовенозная и сосудистая недостаточность, а также при хирургических вмешательствах; оказывают давление от 34 до 46 мм рт. ст.;
  • 4 класс — применяются при полной сосудистой и клапанной недостаточности; оказывают давление свыше 49 мм рт. ст.

Представленные виды трикотажа в магазине "Ортоп"

Компрессионные чулки

Наиболее эффективны при первых симптомах варикозного расширения вен — отечности, боли, появлении сосудистой сеточки. Основные преимущества:

  • снимают боль и усталость;
  • улучшают кровообращение;
  • уменьшают отеки;
  • насыщают ткани кислородом.

Компрессионные колготки 

Используются на начальных стадиях проблем с венозными кровообращением. По форме напоминают обычные колготы, но за счет особой структуры ткани оказывают нужную степень компрессии в определенных участках ног. Основные преимущества:

  • улучшают тонус сосудов и мышц;
  • способствуют более правильному кровообращению;
  • устраняют отеки и ощущение тяжести;
  • профилактика клапанной недостаточности.

Компрессионные гольфы

Предназначаются для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, подолгу стоит либо подвержен высоким физическим нагрузкам, а также для беременных. Основные преимущества:

  • улучшение кровообращения;
  • профилактика образования тромбов;
  • нормализация обменных процессов.

Антиэмболический трикотаж

При хирургическом вмешательстве риск образования тромбов довольно высок, поэтому использование этого вида трикотажа препятствует возникновению венозных тромбозов и тромбоэмболий. Назначается следующим группам пациентов:

  • роженицам;
  • перенесшим хирургическое вмешательство;
  • тем, кому был назначен постельный режим результате ожога, инфаркта или переломов.

Противоотечные рукава и перчатки

Используются для борьбы с последствиями травм верхних конечностей, нарушениями кровообращения, а также при отеках. Также эффективны при заболеваниях молочных желез у женщин. Основные преимущества:

  • профилактика тромбообразования, тромбозов и тромбофлебитов;
  • улучшение кровообращения;
  • снижение отеков.

Ранее "Комментарии" рассказывали об эффективных методах борьбы с варикозом.  


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