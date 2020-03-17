Компрессионный трикотаж: как и для чего использовать

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Для решения проблемы магазин медицинских товаров "Ортоп" представляет в широком ассортименте компрессионный трикотаж. За счет дополнительного внешнего давления такая одежда помогает эффективно бороться с заболеванием сосудов и является отличным
средством профилактики.
Что такое компрессионный трикотаж и для чего он нужен?
Это специальное белье медицинского предназначения, выполненное из ткани особой структуры. Одежда оказывает дополнительное внешнее воздействие на ткани и стимулирует стенки вен и артерий.
В каких случаях врачи рекомендуют его использование?
Степени компрессии
Представленные виды трикотажа в магазине "Ортоп"
Компрессионные чулки
Наиболее эффективны при первых симптомах варикозного расширения вен — отечности, боли, появлении сосудистой сеточки. Основные преимущества:
Компрессионные колготки
Используются на начальных стадиях проблем с венозными кровообращением. По форме напоминают обычные колготы, но за счет особой структуры ткани оказывают нужную степень компрессии в определенных участках ног. Основные преимущества:
Компрессионные гольфы
Предназначаются для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, подолгу стоит либо подвержен высоким физическим нагрузкам, а также для беременных. Основные преимущества:
Антиэмболический трикотаж
При хирургическом вмешательстве риск образования тромбов довольно высок, поэтому использование этого вида трикотажа препятствует возникновению венозных тромбозов и тромбоэмболий. Назначается следующим группам пациентов:
Противоотечные рукава и перчатки
Используются для борьбы с последствиями травм верхних конечностей, нарушениями кровообращения, а также при отеках. Также эффективны при заболеваниях молочных желез у женщин. Основные преимущества:
Ранее "Комментарии" рассказывали об эффективных методах борьбы с варикозом.
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