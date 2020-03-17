От коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина

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Министерство
здравоохранения Украины в своем официальном Telegram-канале сообщило о 7 новых случаях заражения
китайским коронавирусом Covid-19 в нашей
стране. Также от новой болезни умерла 33-летняя женщина.
На момент публикации в
Украине подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом, из которых 2 пациента
умерли. 10 заболевших зафиксировано в Черновицкой области, два в Киеве, а еще
по одному в Киевской и Житомирской областях.
В Черновицкой области
умерла 33-летняя женщина, что необычно для коронавируса Covid-19, от которого умирают в основном пожилые люди
старше 65 лет. Также подтвердились случаи заражения у пациентов в возрасте 31 и
18 лет и даже у детей в возрасте 10 лет, 1 года и 9 месяцев и 6-месячного
младенца.
Все заболевшие
контактировали с ранее подтвержденным заболевшим коронавирусом. Проявление
болезни у детей говорит о том, что в Украине вирус фактически "молодеет" и
начинает угрожать даже детям и молодым украинцам.
Как сообщал портал "Комментарии",
McDonalds закрывает
все свои заведения в Украине.
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