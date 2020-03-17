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От коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина

Это вторая подтвержденная смерть от коронавируса в Украине

сегодня, 21:32 974
Автор:

• Антон Варанов

От коронавируса в Украине умерла 33-летняя женщина

Министерство здравоохранения Украины в своем официальном Telegram-канале сообщило о 7 новых случаях заражения китайским коронавирусом Covid-19 в нашей стране. Также от новой болезни умерла 33-летняя женщина.

На момент публикации в Украине подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом, из которых 2 пациента умерли. 10 заболевших зафиксировано в Черновицкой области, два в Киеве, а еще по одному в Киевской и Житомирской областях.

В Черновицкой области умерла 33-летняя женщина, что необычно для коронавируса Covid-19, от которого умирают в основном пожилые люди старше 65 лет. Также подтвердились случаи заражения у пациентов в возрасте 31 и 18 лет и даже у детей в возрасте 10 лет, 1 года и 9 месяцев и 6-месячного младенца.

Все заболевшие контактировали с ранее подтвержденным заболевшим коронавирусом. Проявление болезни у детей говорит о том, что в Украине вирус фактически "молодеет" и начинает угрожать даже детям и молодым украинцам.

Как сообщал портал "Комментарии", McDonalds закрывает все свои заведения в Украине. 


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Источник: https://t.me/COVID19_Ukraine/81
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