Коронавирус в Украине: в Минздраве назвали 3 сценария борьбы с пандемией

Украина имеет 3 сценария борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на ежедневном брифинге относительно ситуации с коронавирусом.

По словам Ляшко, в начале февраля министерство разработало национальный план по противодействию и предотвращению распространения коронавируса. Так, определили по две госпитальные базы в каждой области и по две бригады экстренной медицинской помощи с соответствующим укомплектованием. В частности разработали 4 сценария реагирования на распространение "китайской" лихорадки.

"Первый – когда у нас будет один завезенный случай. Потом – когда у нас будет внутрени страны распространение. И когда у нас будет вспышка, - пояснил Ляшко. - Сейчас переходим на новый этап планирования и перепрофилирования наших учреждений здравоохранения".

Как сообщил Ляшко, сейчас Украина взяла за пример развитие пандемии в Италии. Около 80% людей в Италии, уточнил он, переболеют легкими формами. Поэтому в легких случаях - планируют оказывать медицинскую помощь амбулаторно, в домашней самоизоляции. Остальные 20% - будут госпитализировать.

"Второй сценарий – это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц, когда мы будем привлекать перепрофилированные учреждения терапевтического профиля, которые также будут принимать больных с тяжелыми формами коронавирусной болезни, чтобы обеспечить им интенсивную терапию", - сообщил заместитель главы Минздрава.

Тогда как третий сценарий предусматривает введение в стране чрезвычайного положения. Согласно такого хода событий, планируют привлекать частные учреждения здравоохранения, чтобы расширить масштаб оказания медицинской помощи.

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