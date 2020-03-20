Коронавирус омолодился: новое исследование о симптомах COVID-19 у детей

Ученые полагают, что COVID-19 омолодился, что подтверждает смерть 10-месячного младенца и подростка 14 лет в Китае 18 марта. Ранее летальные исходы среди детей не случались, пишет Los Angeles Times. В связи с этим эксперты сообщили о новых исследованиях коронавируса у детей.

Согласно статистике, в Китае коронавирусом переболело 2 143 ребенка: трое, в том числе и 10-месячный малыш, находились в очень тяжелом состоянии. Уже известно, что эти дети имели серьезные проблемы со здоровьем. Быть может, именно это сделало их более уязвимыми. Насчет подростка, медики пока не знают, имел ли он хронические заболевания.

Ученые говорят, что у 4,4% инфицированных детей не было симптомов COVID-19. 51% заболевших перенесли вирус, как простуду: с кашлем, насморком и усталостью. Температура повышалась не всегда. Иногда у малышей появлялись такие симптомы, как диарей, рвота и тошнота.

Еще 39% юных пациентов переболели средне. У них диагностировали температуру и пневмонию с прогрессируюим кашлем. В легких скапливалась жидкость, подтверждение чему - шрамы и пятна на снимках.



Согласно статистике, 11% заболевших малышей до года были в тяжелом состоянии, 7% - дети от 1 до пяти лет. 4% инфицированных детей от 5 до 15 лет нуждались в интенсивной терапии, как и 3% подростков от 16 лет. Пока неизвестно, может ли 51% детей, которые перенесли вирус в легкой форме, быть источниками COVID-19.

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