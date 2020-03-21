В Китае самолет ВСУ загружают тестами на коронавирус и масками для украинцев (фото, видео)

Из Китая в Украину прилетит целый самолет с необходимыми вещами в ситуации коронавирусной пандемии. Сегодня там загружают маски, экспресс-тесты и другое в самолет ВСУ. Фотографии и видео опубликовал на своей странице в Facebook заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Так, уже завтра вечером в Киев прибудет рейсом из Китая самолет украинских Вооруженных сил. Он привезет лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ и другое. По словам Тимошенко, это только первая партия. А следующая через несколько дней так же полетит из Китая нашим бортом.

Напомним, сегодня в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76, который заберет помощь в борьбе с коронавирусом. Уже завтра в Украину прибудет большая партия медицинских масок, экспресс-тесты и аппараты для вентиляции легких. По словам депутата от "Слуги народа" Андрея Мотовиловця, который будет сопровождать рейс, помощь прибудет из города Гуанчжоу. Этот полет будет первым, но на следующей неделе украинский самолет отправится за медоборудованием снова.

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