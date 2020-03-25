Власть взяла на вооружение предложение Медведчука о тестировании вернувшихся из «стран риска»

Украинская власть начала реализовывать предложение председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, направленное на борьбу с коронавирусом.



Напомним, 24 марта политик заявил, что тестирование – это не просто измерение числа заболевших, а единственный путь купирования пандемии.

"Тестируем всех, у кого есть симптомы ОРВИ, особенно тех, кто вернулся из стран с пандемией. Если тест положительный – тестируем всех, с кем этот человек контактировал, изолируем всех положительных. То есть рвем цепочки передачи вируса", - заявил Медведчук.

Сегодня эта необходимая мера уже реализуется на практике: в аэропорту Борисполь начали делать экспресс-тесты на коронавирус тем, кто прилетел из "опасных" стран. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: расширение тестирования на COVID-19 и затем изоляция всех зараженных – две главные меры в борьбе с инфекцией.

"Южная Корея стала лидером в борьбе с коронавирусом во многом именно благодаря грамотной диагностике, – напоминает специалист по международному здравоохранению, иммунолог, кандидат медицинских науки Николай Крючков. – Там быстро наладили мощности для тестирования и проверяли более 20 тыс. человек каждый день. Заболевших тут же изолируют, чтобы они не распространяли инфекцию дальше. За счет масштабной диагностики Республика Корея, с одной стороны, вышла на первые места по количеству больных, а с другой – стала образцом эффективного противодействия инфекции".

Народный депутат Олег Волошин, который первым среди парламентариев прошел тест на коронавирус (тест показал отрицательный результат), заявил в эфире телеканала NewsOne, что Медведчук абсолютно прав в том, что государство и власть, в первую очередь должны обеспечить тестирование и карантин для въезжающих в Украину.

"Мы прекрасно понимаем, что в Украине и в любой стране, кроме Китая, собственного очага не было и быть не могло. Вся инфекция, которая есть в стране, является импортированной, привезенной нашими согражданами из-за рубежа. Наверное, было бы легче 30–50 тыс. человек ввести в карантин, чем заставить соблюдать карантин 35 млн. В Санжарах был карантин, карантина для "заробитчан" не было. Полиция контролирует бабушек в автобусах вместо того, чтобы вылавливать людей в Борисполе и садить на карантин. Здравого смысла нет никакого", - сказал Волошин.

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