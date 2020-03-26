«Коронадрайв» вместо «Макдрайва»: в США и Европе в киосках делают тесты на коронавирус

В Германии появились так называемые Corona-Drive-In, работающие по принципу "Макдрайвов", но предоставляющие услуги по диагностике коронавируса. Об этом сообщает Bild.

Так, любой желающий подъезжает на машине к киоску, а затем врач и помощник в защитной одежде забирают мазок. Потом его отправляют в лабораторию и через время по телефону информируют жителя о результатах. В некоторых пунктах принимают жителей по направлениям врача.

Подобные тесты проводят и в США. Так, по данным издания "Голос Америки", в нескольких штатах действуют мобильные пункты-лаборатории, где собирают генетический материал для теста на вирус COVID-19. В день "коронадрайв" может принять около 60 человек.

Фотографии таких "коронадрайвов", работающих в Швейцарии и Германии, опубликовал на своей странице в Facebook бизнесмен Алексей Давиденко.

"Это аналоги "Макдрайвов" от "Макдональдс", только при подъезде к ним вместо заказа бургера ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины, - написал он. - Все гениальное - просто. На обочинах дорог расставили обыкновенные контейнеры с окнами, где тебе медицинские работники в защитных костюмах прямо не выходя из машины берут мазок и делают тест на коронавирус. Один из пунктов даже открыли в бывшем здании "Бургер Кинга". Бескровные тесты - мазок из носа и рта, который не требуют никакого медицинского разъяснения".

По словам Давиденко, тесты есть бесплатные и платные. При этом, тем, кто приехал по направлению врача и с симптомами, тест делают бесплатно, процедура покрывается страховкой. Но можно и по собственному желанию провериться, правда, это уже платно.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские компании будут выпускать тест-системы для диагностики коронавируса.

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