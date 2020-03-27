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ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в опорные больницы Киева, - Стеценко

По словам соучредителя группы ICU Константина Стеценко, компания стремится обеспечить украинцев доступом к максимальному количеству высокоточных тестов на коронавирус, а врачей - защитить от заражения

сегодня, 15:45
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ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в опорные больницы Киева, - Стеценко

Группа ICU поддержала ключевые медучреждения Киева, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, поскольку комплектация и возможности больниц пока еще далеки от необходимых в случае пиковых нагрузок. Как рассказал соучредитель ICU Константин Стеценко, группа профинансировала поставку реанимационного оборудования, расходных материалов для реанимаций и единственно точных тестов для диагностики коронавируса в опорные больницы Киева для взрослого населения, а также в перинатальный центр для беременных. 

"Сейчас чрезвычайно важно обеспечить наших граждан доступом к максимальному количеству высокоточных тестов в больницах, врачей - защитить от заражения, помочь им справиться с пиковыми нагрузками. И не забывать призывать своих сотрудников и всех знакомых соблюдать карантин и беречь себя", - говорит Константин Стеценко.

Для Александровской городской клинической больницы, принимающей основной поток пациентов с подозрением на COVID-19, ICU приобрела 200 дополнительных тестов методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР-тесты). Это единственные точные тесты для определения коронавируса.

Для городской больницы №4 - одной их трех опорных киевских больниц, полностью перепрофилированных под лечение взрослых пациентов с COVID-19, ICU обеспечила 4750 единиц реанимационных расходных материалов: вирусобактериальных фильтров, дыхательных контуров, эндотрахеальных трубок, кислородных масок и дренажных мешков.

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Киевский перинатальный центр, принимающий беременных и рожениц с вирусными инфекциями, получил три реанимационных монитора all-in-one, которые позволяют следить за всеми жизненными показателями пациентов в критических состояниях.

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"Важна любая поддержка, независимо от суммы. Мы призываем бизнес быть социально ответственным как никогда, помогать медикам и населению справиться с этой бедой, чтобы вернуть жизнь страны в нормальное, здоровое русло с минимальными потерями", - подчеркивает соучредитель группы Макар Пасенюк.


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