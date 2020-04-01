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Власть хочет отправить украинских врачей в Италию: помочь и набраться опыта

Президент Владимир Зеленский заявил, что было бы хорошо отправить в Италию украинских анестезиологов до того, как в Украине наступит пик эпидемии коронавируса

сегодня, 15:39
Автор:

• Таисия Ерохина

Власть хочет отправить украинских врачей в Италию: помочь и набраться опыта

Украинские врачи могут поехать в Италию, чтобы помочь там в борьбе с коронавирусной пандемией. Об этом шла речь на селекторном ежедневном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением COVІD-19, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, Италия обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами медиков. Подобную поддержку итальянской стороне уже предоставили несколько стран.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией", - сказал президент Владимир Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина должна обеспечить полную безопасность врачей и лучшие условия работы в Италии.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки. Так, наиболее пострадавшим от заболевания регионом Италии по-прежнему остается Ломбардия.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/vlada-viplachuvatime-dopomogu-najbidnishim-verstvam-naselenn-60433
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