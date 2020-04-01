Власть хочет отправить украинских врачей в Италию: помочь и набраться опыта

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Украинские врачи могут поехать в Италию, чтобы помочь там в борьбе с коронавирусной пандемией. Об этом шла речь на селекторном ежедневном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением COVІD-19, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, Италия обратилась к Украине с просьбой помочь бригадами медиков. Подобную поддержку итальянской стороне уже предоставили несколько стран.
"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией", - сказал президент Владимир Зеленский.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Украина должна обеспечить полную безопасность врачей и лучшие условия работы в Италии.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что Италия установила новый рекорд смертей от коронавируса: 919 человек за сутки. Так, наиболее пострадавшим от заболевания регионом Италии по-прежнему остается Ломбардия.
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