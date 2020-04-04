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Коронавирус в Украине: подтверждено еще 154 случая заражения

Больше всего заболевших коронавирусом в Украине на сегодняшний день в Черновицкой области – 206 человек

4 апреля 2020, 10:14 2813
Автор:

• Татьяна Веремеева

Коронавирус в Украине: подтверждено еще 154 случая заражения

Согласно данным Центра общественного здоровья Украины в нашей стране официально зарегистрировано 1096 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки в нашей стране подтвердились еще 154 случая заражения инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

По состоянию на 10:00 4 апреля в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 28 человек. В то же время 23 человека выздоровели.

Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, на сегодняшний день также поступило 636  сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 5040.

Случаи заражение коронавирусом:

- Винницкая область – 66 случев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 14 случаев;
- Донецкая область – 8 случаев;
- Житомирская область – 9 случаев;
- Закарпатская область – 24 случая;
- Запорожская область – 28 случаев;
- Ивано-Франковская область – 94 случаев;
- Кировоградская область – 19 случаев;
- м. Киев – 195 случаев;
- Киевская область – 77 случаев;
- Львовская область – 14 случаев;
- Луганская область – 3 случая;
- Одесская область – 26 случаев;
- Полтавская область – 8 случаев;
- Ровненская область – 31 случай;
- Сумская область – 37 случаев;
- Тернопольская область – 135 случаев;
- Харьковская область – 1 случай;
- Херсонская область – 8 случаев;
- Хмельницкая область – 10 случаев;
- Черновицкая область – 206 случаев;
- Черкасская область – 61 случай;
- Черниговская область – 5 случаев.

Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.

Ранее "Комментарии" писали, что Организация Объединенных Наций прогнозирует масштабный голод в Африке из-за распространения коронавируса Covid-19.


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