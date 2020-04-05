Коронавирус в Украине: свежие данные

Минздрав опубликовал актуальные данные по количеству заболевших COVID-19 в Украине. Соответствующую статистику опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook.

Так, как свидетельствуют данные на 22 часа 5 апреля, в Украине заражены вирусом нового типа 1308 человек.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 5 апреля в Украине 1308 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 37 летальных случаев от COVID-19. Всего 28 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - отметили в Минздраве.





Портал "Комментарии" публикует актуальные данные о новых заражениях, в частности, ознакомиться с данными по всему миру можно здесь.

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