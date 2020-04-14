Главный санитарный врач объяснил, почему Украина делает мало тестов на коронавирус

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко не отрицает, что тестирование на коронавирус Covid-19 в Украине было низким на всех этапах. Об этом он сказал "Украинской правде".

По словам Ляшко, такая тактика соответствовала алгоритмам Всемирной организации здравоохранения.

"Ошибка это не ошибка – это мы оценим позже, когда будем проводить исследования, используя даже те же экспресс-тесты, - сказал Ляшко. - По алгоритмам ВОЗ: сначала тестируют на грипп, гриппоподобные заболевания, аденовирусы, а после того, если нет положительного результата, передают материалы на коронавирусную болезнь в референс-лаборатории".

Сейчас в Украине ежедневно проводят около 3 тысячи тестов, добавил Ляшко.

Сделать как Южная Корея, к примеру, которая провела массовое тестирование граждан, Украина не могла из-за ряда факторов.

"Корея – поставщик тестов. Они обеспечили 15 тысяч тестов в сутки и пошли по этому направлению массового тестирования, - отметил Ляшко. - Если бы у нас была такая экономика, система здравоохранения и такое количество производителей своих собственных тестовых систем, мы, может, пошли бы по такому примеру. Все остальное, что рассказывают про другие страны, это неправда, поскольку каждая страна, начиная тестировать, тестировала как и мы".

Ляшко добавил, что сейчас Украина находится на втором этапе развития эпидемии (с 1 тыс. больных приближается к 10 тыс.). Тогда как в случае пика, как сегодня в Италии Испании, США, то количество тестов и в нашей стране будет большое.

Ранее "Комментарии" писали, что в Минздраве планируют проводить по 80 тысяч тестов на коронавирус в неделю.

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