Украинские врачи отказываются лечить коронавирус препаратом "Протефлазид" – СМИ

Еще одна попытка производителей "Протефлазида" убедить врачей использовать препарат как средство для лечения коронавируса потерпела неудачу, пишут "Вести".

Сообщается, что несмотря на все ухищрения и пиар-кампании, благодаря которой у препарата внезапно появилось куча лоббистов, он понемногу становится "токсичным" в медицинских кругах. Так называемое "лекарство от коронавируса", говорится в статье, врачи все чаще отказываются использовать.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что полученная городом бесплатно небольшая партия "Протефлазида" будет возвращена производителю – компании "Экофарм". Он также опроверг их слова о том, что во Львове "Протефлазид" будут использовать для борьбы с Covid-19 и пригрозил судебными исками за дезинформацию.

"Протефлазид" давно привлекал внимание профессионалов, поскольку препарат десятилетиями доступен на рынке лекарств как средство против простуд, гепатитов и даже ВИЧ. Однако за это время, по данным статьи, не появилось ни одной международной научной работы, которая подтвердила бы противовирусное действие "Протефлазида". Сообщается, что препарат не включен в международные протоколы, поскольку его эффективность не доказана, а эксперты МОЗ еще в 2014 году назвали его псевдолекарством. Кроме того, экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун неоднократно называла "Протефлазид" фуфломицином.

Напомним, журналисты из проекта Bihus.info посвятили "Протефлазиду" расследование и пришли к выводу, что он представляет собой не лекарство от коронавируса, а простую спиртовую настойку.

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