Политтехнолог: Медведчук предложил профинансировать тестирование украинцев по модели Австрии за свой счет

Политтехнолог Михаил Шпир уверен, что у Зеленского не знают, когда будет или был пик пандемии коронавируса в Украине из-за низкого числа тестирований. На своей странице в Facebook политтехнолог прокомментировал совещание в Офисе президента, посвященное борьбе против коронавируса.

"Еще вчера нас пугали, что пик будет на Пасху, теперь в ОП говорят о начале мая. Какая дата будет дальше? День Конституции 28 июня?", — написал политтехнолог.

Также Шпир подчеркнул, что они не могут знать, потому что не имеют точной информации о количестве заболевших. Также политтехнолог отметил, что мониторил сайты основных украинских партий, но никто из них не предлагает системной политики по борьбе с пандемией.

"Промониторил сайты основных партий. У Порошенко все никак не могут смириться, что год назад потеряли власть. Сам Зеленский за год превратился в "Порошенко-лайт", а в ПЕС рассказывают, будто между ними есть какие-то различия, и Петро — это альтернатива. Партия Тимошенко как зависла на Пасху, так и висит", — рассказывает политтехнолог.

Также автор язвительно предположил, что реформаторы из "Голоса" предложат какие-то прорывные методы низкосортной музыки для борьбы с коронавирусом. При этом, по словам Шпира, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук предлагает применить модель репрезентативных замеров, как в Австрии.

"Медведчук на сайте ОПЗЖ предлагает взять на вооружение системную модель, которую успешно используют другие страны. Например, как в Австрии, провести репрезентативные замеры — по тому же принципу, что и социологи, которые опрашивают пенсионеров, молодежь, средний класс и т.д.", — пояснил он.

По словам Шпира, это пример системной работы, потому что такая методика оправдала себя в Австрии и показала, что реальное число заболевших минимум в два раза больше, чем официально зарегистрировано. Для прогнозов по поводу пика пандемии, пишет политтехнолог, нужно видеть картину в целом. Тогда можно понять, какие меры противодействия нужны и сколько выделить финансирования.

"Все финансовые затраты партия Медведчука предлагает взять на себя, от Зеленского и Кабмина требуется просто дать команду МОЗ", — констатировал политтехнолог Михаил Шпир.





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