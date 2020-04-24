Коллектив Одесского онкодиспансера пожаловался в Минздрав на поборы со стороны руководства

Коллектив Одесского областного онкологического диспансера обратился в Министерство охраны здоровья с заявлением о регулярных случаях нарушения трудового и уголовного законодательства Украины со стороны руководства медучреждения, возглавляемого Олегом Лукьянчуком. Об этом пишет издание "Вести".

В заявлении, среди прочего, сотрудники указывают, что по требованию руководства, каждого пациента поликлинического отделения вынуждают сдавать анализы даже при наличии таковых. Мало того, делать это пациенты должны в государственной лаборатории на 3-м этаже, где все анализы платные и их стоимость доходит до 1 200 гривен. При этом, как утверждается в заявлении, заведующая лабораторией не имеет базового медицинского образования.

В данной лаборатории онкодиспансера набор стандартных анализов стоит 500-1200 гривен для всех больных, без исключения. Это дороже, чем, к примеру, в частных лабораториях Смартлаб и Синево. При этом реактивы в лабораторию закупаются за бюджетные средства, а чек не выдается.

Помимо этого, как пишет издание, руководство диспансера занимается, в прямом смысле слова, поборами с больных. Все, кто поступает в отделение, якобы должны оплатить 300 – 500 гривен (в зависимости от отделения), а также от 75 до 100 грн. – за нахождение в одноместной или двухместной палате.

В материале сказано, что главврач онкодиспансера Лукьянчук больше занимается операциями, чем управлением. Удается ему и совмещать работу в онкодиспансере с клиникой медина – ежедневно после обеда, на своем рабочем месте его найти практически невозможно.

Также, как пишут "Вести", с назначением Лукьянчука в онкодиспансере якобы наблюдаются следующие тенденции:

— продолжается обязательная продажа лекарств больным исключительно через подсобную аптеку "Айболит" по завышенным ценам в 2-3 раза ценам без выдачи чеков;

— продолжаются эксперименты над больными, из-за чего растет число летальных исходов. В частности, как указано в заявлении, врач, направивший пациента на эксперимент по испытанию лекарственных препаратов, якобы получает от международной фармацевтической компании от 1,000 долларов и выше;

— продолжаются перепродажи лекарственных препаратов, закупленных за государственные деньги, через подсобные аптеки, по завышенным ценам.

Также медики диспансера пожаловались в Минздрав на то, что Лукьянчук якобы привел в медучреждение на должность заведующей лабораторией Бокал Инну Ивановну, которая якобы регулярно занимается вымогательством денежных средств за анализы перед операцией, вымогает деньги от больных, проходящих химиотерапию, а также имеет "свой" коллектив, который выполняет все ее поручения.

В материале "Вестей" отмечается, что за отказ в вымогательстве денег с больных и отказ в фальсификации результатов анализов, Бокал уволила 11 опытных, квалифицированных сотрудников диспансера.

За время работы Бокал на должности заведующей лабораторией, по данным СМИ, ей регулярно совершаются следующие действия:

— незаконно заставляет врачей дежурить круглосуточно, в принудительном порядке;

— регулярно унижает честь и достоинство сотрудников онкодиспансера;

— в принудительном порядке переводит сотрудников с одного места работы на другое, не проводя при этом инструктажей по технике безопасности, угрожая уволить по статье;

— регулярно требует фальсифицировать результаты анализов, указывать в бланках недействительные результаты (те, которые она лично посчитает "нужным");

— некоторые биохимические показатели не делаются, а просто пишутся;

— анализатор электролитов не работает, при этом результаты выдаются ежедневно;

— тесты на гепатиты проводятся Бокал одним тестом на 3-4 пациентов.

Как пишут "Вести" со ссылкой на заявление сотрудников медучреждения, все средства, получаемые руководством онкодиспансера в результате вымогательств, поборов и прочих противоправных деяний, якобы идут на борьбу жены Лукьянчука – Дубининой за место в кресле ректора Медина.

Стоит отметить, что все это происходит "под боком" руководства области уже довольно давно и долгое время те или иные случаи освещаются, в том числе, и в интернет-СМИ, однако никакой реакции от "верхушки" области по этому поводу не следует.





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